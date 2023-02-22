Геомагнітна активність знизилась: вчені розповіли чого очікувати в останні дні лютого

Другий місяць 2023 року був насичений магнітними бурями, проте всі вони мали не дуже високу інтенсивність. Всі небезпечні хвилі коливалися на рівні 3-4 балів, навіть якщо тривали близько 6-ти днів. Вчені вже повідомили, чого варто очікувати в останні дні лютого та чи треба готувати свій організм до небезпечних спалахів.

За прогнозами Meteoagent, 20 та 21 лютого, ще тривала остання магнітна буря місяця, але вона пішла на спад і вже 22 та 23 числа варто очікувати поступове зниження геомагнітної активності до 3 балів. Надалі, з 24 по 28 лютого включно, варто очікувати дуже спокійні коливання, на рівні 2 балів, які не будуть відчуватись навіть метеозалежними людьми.

Прогноз магнітних бур на останні дні лютого

Варто зазначити, що прогноз на довготривалий період може змінюватись, оскільки передбачити сонячні спалахи, які і спричиняють магнітні бурі, неможливо. Також варто піклуватися про свій організм навіть у спокійну фазу, адже тілу потрібен час, щоб звикнути до певних процесів. Неочікувані стрибки геомагнітної інтенсивності можуть вплинути на непідготовлених та ослаблених людей.

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Щоб не витрачати дарма час в очікуванні наступної потужної хвилі, варто готувати свій організм завчасно.

Намагайтесь уникати стресових ситуацій. Якщо ви помітили, що якась ситуація вивела вас з рівноваги, – зробіть паузу, відпочиньте. Це особливо важливо в період свят в нашій голові купа клопотів, які варто вирішити.

Змініть раціон. Додайте більше корисних овочів та зелені. Пийте чисту воду без газу протягом дня. Уникайте надмірного вживання кави.

Слідкуйте за своїм сном. Важливо лягати спати в один і той самий час, аби в організму побудувався певний графік і він зміг накопичувати необхідну кількість енергії.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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