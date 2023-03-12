Голосові команди та кібербезпека: 10 корисних функцій смартфона, які ми майже не використовуємо

Смартфони стали невід'ємною частиною нашого життя, і ми використовуємо їх для безлічі різних цілей – від зв'язку з друзями та сім'єю до розваг і навіть роботи. Але чи використовуємо ми свої смартфони на повну потужність?

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Ось деякі корисні поради, які допоможуть вам ефективніше використовувати свій смартфон у повсякденному житті:

Використовуйте голосові команди – вони допоможуть вам швидше та легше здійснювати дзвінки, надсилати повідомлення та шукати інформацію в Інтернеті; Встановіть режим "Не турбувати" для тих часів, коли вам потрібно зосередитися на роботі або відпочинку; Збережіть свої дані та файли в хмарних сховищах, щоб мати до них доступ з будь-якого місця та пристрою; Налаштуйте нагадування, щоб не забувати про важливі події та завдання; Використовуйте функцію "Навчання" на своєму смартфоні для отримання корисних порад та рекомендацій щодо використання пристрою; Встановіть додатки для збереження паролів, щоб не забувати їх та зберігати їх в безпеці; Використовуйте функцію "Режим розподілу екрану" для того, щоб працювати з двома додатками одночасно; Встановіть антивірусні програми для захисту свого смартфона від шкідливих програм та вірусів; Використовуйте функцію "Нічний режим" для зменшення навантаження на очі та покращення якості сну; Використовуйте функцію "Знайти мій телефон", щоб знайти загублений смартфон. Загубити смартфон може бути дуже дратуючим і витратним досвідом. Однак багато смартфонів мають функцію "Знайти мій телефон", яка дозволяє відстежувати місцезнаходження вашого пристрою.

Нагадаємо, що під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати. Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон значно швидше та як врятувати кабель смартфона від поломки.

Якщо на гаджеті з'явились подряпини та затертості, то відполірувати екран смартфона або планшета легко, але робити це слід обережно, щоб не пошкодити його. Позбутись подряпин на екрані смартфона можна легко за допомогою зубної пасти.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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