Гороскоп Таро на квітень обіцяє зміни: Овен – Діва

Квітень буде дуже цікавим і хорошим місяцем для всіх знаків зодіаку. Ситуації залежатимуть від того, як їх сприймати.

Це чудовий місяць для кожного знака зодіаку, як би не тлумачилися карти Таро. Астрологи розповіли, чого чекати першій половині зодіаку, від Овна до Діви.

Овен

Карта Таро: Паж пентаклів, перевернута

У квітні ви зробите ставку на щось ризиковане та те, що, на вашу думку, варте того. Однак ця карта говорить про те, що ви двічі подумаєте, і що є щось, про що ви не знаєте, щось, що може забрати ваші плани та звести їх нанівець.

Телець

Карта Таро: Повішений, перевернута

У квітні ви сміливо зробите те, чого інші, здається, бояться: станете маяком позитиву та надії. Ви виберете жити своїм життям у власній бульбашці радості. З 1 квітня ви злетите у своїй маленькій розумовій ракеті та візьмете курс на планету щастя.

Близнюки

Карта Таро: Королева пентаклів

Це місяць великих виграшів, і це додасть вам сміливості та впевненості продовжувати. Ви не завжди були впевнені, що вийдете на поверхню, оскільки для вас були важкі часи. Зберігання уваги – це те, що допоможе вам не відводити очей від призу і не відступати від мети.

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Рак

Карта Таро: Відлюдник

Ви можете оголосити великий "тайм-аут" протягом цього часу, який поважатимуть ваші друзі та члени родини. Вам потрібен час наодинці, щоб перегрупуватися, розставити пріоритети та налагодити голову.

Лев

Карта Таро: Двійка чаш

Ви відновите дружбу протягом квітня. Це може бути ваш власний любовний роман, або це може означати, що ви зі старим другом вирішили залишити минуле минулим. Найкращий спосіб досягти успіху – бути чесним із собою та цією людиною.

Діва

Карта Таро: Королева кубків

Настав час подорослішати і робити те, що роблять інші дорослі. Хоча ви завжди вірили, що чомусь не несете відповідальності за свої дитячі манери, ви більше не можете брехати собі. Протягом цього місяця ви відчуєте любов до себе та самоповагу.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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