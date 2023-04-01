Гороскоп Таро на апрель обещает перемены: Овен – Дева

Апрель будет очень интересным и хорошим месяцем для всех знаков зодиака. Ситуации будут зависеть от того, как их воспринимать.

Это прекрасная луна для каждого знака зодиака, как бы ни толковались карты Таро. Астрологи рассказали, чего ждать первой половине зодиака, от Овна до Девы.

Овен

Карта Таро: Паж пентаклей, перевернутая

В апреле вы сделаете ставку на что-то рискованное и то, что, по вашему мнению, того стоит. Однако эта карта говорит о том, что вы дважды подумаете, и что есть что-то, о чем вы не знаете, что-то, что может забрать ваши планы и свести их на нет.

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Телец

Карта Таро: Повешенный, перевернутая

В апреле вы смело сделаете то, чего другие, кажется, боятся: станете маяком позитива и надежды. Вы выберете жить своей жизнью в собственном пузыре радости. С 1 апреля вы слетите в своей маленькой умственной ракете и возьмете курс на планету счастья.

Близнецы

Карта Таро: Королева пентаклей

Это месяц больших выигрышей, и это придаст вам смелость и уверенность продолжать. Вы не всегда были уверены, что выйдете на поверхность, так как для вас были трудные времена. Хранение внимания – это то, что поможет вам не отводить глаза от приза и не отступать от цели.

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Рак

Карта Таро: Отшельник

Вы можете объявить большой "тайм-аут" в течение этого времени, которое будут уважать ваши друзья и члены семьи. Вам нужно время наедине, чтобы перегруппироваться, расставить приоритеты и наладить голову.

Лев

Карта Таро: Двойка чаш

Вы возобновите дружбу в течение апреля. Это может быть ваш собственный любовный роман или это может означать, что вы со старым другом решили оставить прошлое прошлым. Лучший способ добиться успеха – быть честным с собой и этим человеком.

Дева

Карта Таро: Королева кубков

Пора повзрослеть и делать то, что делают другие взрослые. Хотя вы всегда верили, что почему-то не несете ответственности за свои детские манеры, вы больше не можете лгать себе. В этом месяце вы почувствуете любовь к себе и самоуважение.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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