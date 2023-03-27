Гороскоп Таро на тиждень прогнозує потужні зміни: Овен – Діва

Тиждень 27 березня – 2 квітня стане важливим у житті багатьох знаків зодіаку. У цей період потрібно готуватися до боротьби з розчаруваннями та хаосом.

Деяким уродженцям зодіакальних сузір'їв також варто бути готовими до змін. Астрологи пояснили, що чекає на кожен знак зодіаку протягом тижня.

Овен

Карта Таро: Місяць

Ви можете перевірити свою духовну сторону, що може означати роботу над якимось новим ритуалом або практикою. Це все добре, і це показує, що ви можете впоратися з усім, що відбувається у вашому світі. Якщо щось стає занадто напруженим, ви можете зменшити це за допомогою медитації.

Телець

Карта Таро: Двійка жезлів

Цього тижня ви подумаєте про минуле, щоб дізнатися, що вам вдалося, а що потрібно змінити. Ви оцінюєте цінність того, що потрібно планувати розумно. Вам знадобиться деякий час на самоті, щоб зібрати речі воєдино. Цей тиждень принесе ясність і правильне судження.

Близнюки

Карта Таро: П'ятірка пентаклів

Це буде досить буденний тиждень, але ви принаймні заробляєте гроші. Ви просто щасливі, що працюєте, робота відволікає від важких подій, які приносить життя. Ви не любите сидіти склавши руки, і цього тижня ви добре попрацюєте.

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Рак

Карта Таро: Двійка чаш

Дружба розквітне, і це здебільшого тому, що ви розслабили пильність. Зараз ви перебуваєте на етапі свого життя, коли відчуваєте, що "відсутність довіри" насправді нікуди не приведе і не зробить щасливими. Тепер ви знаєте, що ви повинні ризикнути та впустити людей.

Лев

Карта Таро: Сонце, перевернуте

Хоча ви завжди заслуговуєте на увагу та похвалу, іноді ви робите це неправильно. Цього тижня вас можуть помітити за те, що ви робите те, що люди вважають занадто великим або неправильним. Ви не проти бути бунтарем, і вам байдуже, що думають люди, якщо вони думають про вас.

Діва

Карта Таро: Десятка мечів, перевернута

Помилки є основою того, що тримає вас зараз. Протягом тижня ви будете звертатися до своїх запасів болючих знань, щоб захистити себе від будь-яких "пращ і стріл", які вас чекають. Ви можете зняти свій біль і змусити його працювати на себе.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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