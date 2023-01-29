Гаряча фаза війни закінчиться до весни, ЗСУ домінуватиме у озброєнні – Світан

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан зробив прогноз щодо розвитку війни в Україні. На його думку, незабаром у окупантів не залишиться сил і не вистачить боєприпасів.

Про це він заявив в інтерв'ю для Обозревателя. На його думку, ЗСУ домінуватимуть над армією росії через кілька місяців.

"Зважаючи на ту динаміку, яка зараз є, будь-який військовий аналітик може розрахувати, коли відбудеться певний перелом і настане наше повне домінування над російською армією. Це питання кількох місяців", - сказав він.

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За його словами, окупанти розуміють безвихідь та вивели виробництво ОПК на повну потужність.

"Десь у лютому вони вже використовують усі складські запаси в нуль і вистрілюватимуть 5 тис. снарядів на добу, а не 10-15 тис., як зараз. На такий самий рівень вийдуть і по ракетах. Вони можуть виробляти щонайменше одну ракету на добу, тобто або вони їх накопичуватимуть і далі використовуватимуть хвилями... або по одній ракеті", - сказав він.

На думку військового аналітика, до весни росія затикатиме усі дірки за допомогою живої сили.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, коли все ж таки закінчиться гаряча фаза війни, він назвав такі терміни:

"Гаряча фаза затягнеться десь до кінця весни. Думаю, до цього часу ми вже маємо вийти на межі 1991 року. Ми можемо зафіксувати цей кордон десь наприкінці весни", - запевнив він.

Прогнози щодо вторгнення росії в Україну

Яке озброєння отримає Україна

Нещодавно 12 країн домовились передати Україні близько 100 Leopard 2, якщо уряд Німеччини дасть згоду на реекспорт. Окрім Польщі та Фінляндії, які публічно погодились передати частину своїх Leopard 2, Іспанія, Нідерланди і Данія також готові надати танки.

25 січня президент США Джо Байден заявив, що було прийнято рішення про передачу 31 танк M1 Abrams, а також іншого обладнання для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії.

Один з найбільших пакетів військової допомоги надасть Велика Британія. Зокрема в нього увійдуть танки Challenger 2.

Багатоцільові бронетранспортери ACMAT Bastion також пообіцяли передати в уряді Франції.

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