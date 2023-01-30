Гуменюк заявила, що окупанти намагаються вигадати нову тактику масованих ракетних ударів

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти намагаються вигадати нову тактику масованих ракетних ударів. Це обумовлено тим, що результативність української ППО становить 75-80%.

За її словами, росіяни намагаються знизити цей процент. Окупанти також активізують повітряну розвідку перед масованими ракетними ударами, пише "Радіо Свобода".

"Вони відстежують і бачать результативність нашої ППО, яка зросла аж до 75-80% в протидії саме їх масованим ракетним атакам. Вони вишукують тактику, коли зможуть знизити цей процент протидії нашої протиповітряної оборони. Тому вони більш дешеві "Шахеди" використовують першими хвилями, щоб розвідати і знищити засоби ППО і виснажити систему спостереження, а вже потім запускають ракетні атаки", – пояснила Гуменюк.

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Водночас росіяни стали менше використовувати ракети "Калібр". Це пов'язано зі скороченням запасів окупантів, які складно поповнити.

"Зараз, навіть після масованих ракетних атак, коли всі вже звикли до того, що можна взяти певну паузу в 10-12 діб, поки вони будуть готуватися – ворог не дрімає і почав тероризувати нас такими невеличкими повітряними атаками", – додала вона.

Нагадаємо, 26 січня росія завдала масованого ракетного удару по території України. Ворог здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування.

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