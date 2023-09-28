'Ґвандіти', 'козиритися' та 'бештати': що значать незвичні волинські діалектизми

В Україні існує чимало діалектизмів, які існують в різних регіонах. Деякі з них локальні, та існують у межах невеликих територій, водночас інші більш поширені.

Волинські говірки – самобутні та колоритні, а в селах досі збережені оригінальні діалектизми. Журналісти ВолиньPost зібрали найбільш цікаві діалектизми-дієслова.

"Бéштати" означає сварити, критикувати, а "випреньґóвуватися" – пручатися, вириватися з обіймів. "Ґєдзґатися" значить мати поганий настрій, як і "козúритися", а "ґвандíти" – зневажливе позначення того, що хтось забагато говорить.

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"Задрíпатися" – це забруднити взуття та низ одягу при ходьбі, а "замельдувáтися" значить відмічатися в якомусь списку, заявляти про своє прибуття. "Катулятися" кажуть, коли хтось крутиться під час сну.

"Мудóхатися" значить повільно виконувати свою роботу, а "настрáхати" – налякати. "Пóвститися" кажуть, коли куйовдять волосся, а "шкодувáтися" – жалітися на щось або когось.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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