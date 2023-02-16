'Бавовна' в окупованому Криму: в Армянську, де розміщена військова частина росіян, стався вибух (фото та відео)

В окупованому Криму 16 лютого пролунали вибухи. "Бавовна" сталася в Армянську, де розміщено російську військову частину.

Місцеві Телеграм-канали опублікували фото та відео з місця інциденту. На них можна побачити височенний стовп диму на місці "прильоту".

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Зазначається, що "це – вибух в одній із російських військових частин Армянська"."Нам повідомляють, що це вибух в одній із російських військових частин у районі Армянська. І це точно не "робота ППО", – повідомили у Телеграм-каналі "Кримський вітер".

Тим часом так званий "радник голови Криму" Олег Крючков прокоментував кадри вибуху у Вірменську. У своєму телеграм-каналі він написав: "Північніше міста наші підрозділи проводять бойове злагодження з використанням різних боєприпасів".

Раніше голова української розвідки Кирило Буданов спрогнозував, як поводитиметься російська влада, коли Україна відвоює Крим.

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