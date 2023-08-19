Господині розповіли, як приготувати ідеальний томатний соус всього з трьох інгредієнтів

Коли справа доходить до вибору томатного соусу, можливості безмежні. Втім, досвідчені господині надають перевагу домашньому соусу, а не покупним сумішам.

Щоб приготувати ідеальний соус потрібні всього три інгредієнти – помідори, цибуля та масло. Про це повідомляє Express.co.uk.

Щоб приготувати соус, помістіть половину очищеної цибулини в каструлю з маслом і консервованими помідорами. Залиште суміш тушкуватися 45 хвилин.

Читайте також: Рецепт запечених помідорів з моцарелою від Євгена Клопотенка

У результаті ви отримаєте чудовий, ароматний соус, який підкреслить будь-яку страву з пасти. Цей рецепт вигадала відома шеф-кухар Марселла Хазан, яка народилася в Італії, а пізніше відкрила кулінарну школу в Нью-Йорку.

Також можна додати чотири зубчики часнику та свіжий базилік. Це додасть соусу пікантності.

Радимо також звернути увагу на рецепт омлету з кабачками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!