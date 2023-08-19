Рецепт запечених помідорів з моцарелою від Євгена Клопотенка

Це смачна та проста закуска за рецептом Євгена Клопотенка, яку можна готувати як у духовці, так і на мангалі, огорнувши томати фольгою.

Інгредієнти:

4 великі томати

150 г моцарели

150 г кисломолочного сиру 9%

50 г оливок

2 дрібки сухих італійських трав

сіль і перець до смаку

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Спосіб приготування:

1. Візьміть великі томати, помийте, зріжте капелюшки та залиште їх. Якщо овочі мають зелені хвостики, їх можна не знімати, вони гарно виглядатимуть при подачі. Ложкою видаліть з плодів м'якоть. Духовку увімкніть до 180 градусів.

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2. Начинка: у глибокому посуді змішайте кисломолочний сир та моцарелу, нарізаної середнім кубиком.

3. До сиру додайте подрібнені оливки, сіль і перець та дві дрібки італійських сухих трав. Перемішайте.

4. Викладіть начинку ложкою у томати та запікайте протягом 15 хвилин.

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