Ідеальна закуска до будь-якої страви: рецепт огірків у томатному соусі
Це чудова закуска до будь-якої страви. Її смак вас здивує: огірки солодко-солоному маринаді, политі томатним соусом. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
Огірок – 2 кг
Томати – 2 кг
Часник, зубчики – 10 шт.
Цукор – 100 г
Сіль – 40 г
Оцет – 80 мл
Олія соняшникова – 100 мл
Хрін, листя – 2 шт.
Кріп, гілочка – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Помийте овочі та зелень. Наріжте огірки кружальцями товщиною 1 см. Помідори бланшуйте в гарячій воді 10 секунд та очистьте від шкірки. Часник очистьте і разом з помідорами подрібніть у блендері.
2. Перелийте у каструлю томатний соус і поставте грітися. Додайте сіль, цукор, олію, оцет, перемішайте і доведіть до кипіння.
3. У стерилізовані банки покладіть листки хріну, квіти кропу, зверху кружальця огірків. Залийте томатним соусом і стерилізуйте у гарячій воді 15 хвилин, після чого закрийте металевими кришками.
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