Ідеально для вегетаріанців: рецепт горіхової намазки з овочами
Цей паштет багатий на білок та дуже легко готується за кілька хвилин і має чудовий смак.
Це ідеальна намазка на тости або крекери.
Інгредієнти:
Горіхи – 300 г
Томати в’ялені в олії – 6 шт.
Перець червоний солодкий – 2 шт.
Каперси – 1 ч. л.
Часник, зубчики – 1 шт.
Вермут сухий – 1 ст. л.
Шавлія – 1 ст. л.
Перець чилі, пластівці – 1/2 ч. л.
Сіль – 1/2 ч. л.
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Спосіб приготування:
1.Очищені горіхи замочіть у воді на ніч, злийте воду і висушіть.
2. Духовку розігрійте до 200 градусів. Підсушіть горіхи протягом 20 хвилин на деці або підсмажте їх на сухій сковороді до золотистості та охолодіть.
3. Збийте горіхи з рештою інгредієнтів у блендері. Зберігайте в холодильнику до тижня.
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