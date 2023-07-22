Идеально для вегетарианцев: рецепт ореховой намазки с овощами

Этот паштет богат на белок, очень легко готовится за несколько минут и имеет отличный вкус.

Это идеальная намазка на тосты или крекеры.

Ингредиенты:

Орехи – 300 г

Томаты вяленые в масле – 6 шт.

Перец красный сладкий – 2 шт.

Каперсы – 1 ч. л.

Чеснок, зубчики – 1 шт.

Вермут сухой – 1 ст. л.

Шалфей – 1 ст. л.

Перец чили, хлопья – 1/2 ч. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Читайте также: Невероятный рецепт шаурмы без лаваша от шеф-повара Виктора Титова

Способ приготовления:

1.Очищенные орехи замочите в воде на ночь, слейте воду и высушите.

Видео дня

2. Духовку разогрейте до 200 градусов. Подсушите орехи в течение 20 минут на противне или поджарьте их на сухой сковороде до золотистости и охладите.

3. Взбейте орехи с остальными ингредиентами в блендере. Храните в холодильнике до недели.

Советуем также обратить внимание на рецепт маринованного крыжовника

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !