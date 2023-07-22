Идеально для вегетарианцев: рецепт ореховой намазки с овощами
Этот паштет богат на белок, очень легко готовится за несколько минут и имеет отличный вкус.
Это идеальная намазка на тосты или крекеры.
Ингредиенты:
Орехи – 300 г
Томаты вяленые в масле – 6 шт.
Перец красный сладкий – 2 шт.
Каперсы – 1 ч. л.
Чеснок, зубчики – 1 шт.
Вермут сухой – 1 ст. л.
Шалфей – 1 ст. л.
Перец чили, хлопья – 1/2 ч. л.
Соль – 1/2 ч. л.
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Способ приготовления:
1.Очищенные орехи замочите в воде на ночь, слейте воду и высушите.
2. Духовку разогрейте до 200 градусов. Подсушите орехи в течение 20 минут на противне или поджарьте их на сухой сковороде до золотистости и охладите.
3. Взбейте орехи с остальными ингредиентами в блендере. Храните в холодильнике до недели.
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