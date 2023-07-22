Ідеально для вегетаріанців: рецепт горіхової намазки з овочами

Цей паштет багатий на білок та дуже легко готується за кілька хвилин і має чудовий смак.

Це ідеальна намазка на тости або крекери.

Інгредієнти:

Горіхи – 300 г

Томати в’ялені в олії – 6 шт.

Перець червоний солодкий – 2 шт.

Каперси – 1 ч. л.

Часник, зубчики – 1 шт.

Вермут сухий – 1 ст. л.

Шавлія – 1 ст. л.

Перець чилі, пластівці – 1/2 ч. л.

Сіль – 1/2 ч. л.

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Спосіб приготування:

1.Очищені горіхи замочіть у воді на ніч, злийте воду і висушіть.

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2. Духовку розігрійте до 200 градусів. Підсушіть горіхи протягом 20 хвилин на деці або підсмажте їх на сухій сковороді до золотистості та охолодіть.

3. Збийте горіхи з рештою інгредієнтів у блендері. Зберігайте в холодильнику до тижня.

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