Ім'я української співачки з Хмельниччини використали для захисту УПЦ МП – ЗМІ

На Хмельниччині виник скандал через церкву, в якій раніше проводили службу священники УПЦ МП. Зокрема, у селі Заставці на Старосинявщині священник Іван Задвірний прагне проводити служіння "старословʼянською мовою з українським акцентом", що означає – російською.

За таку ініціативу буцімто проголосували місцеві жителі, серед яких відома співачка Міла Нітіч (при народженні – Людмила Сергіївна Нитичук). Допис зі списками зʼявився на Facebook-сторінці члена політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода" Юрія Кравчука.

"Частина людей зі списку вже заявили про підроблення їхніх підписів, частина не могла бути присутніми на "зборах", бо перебувала далеко за межами Старосинявщини", – йдеться у дописі.

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Користувачі мережі стверджують, що Нітич у той час була у Києві, тому фізично не мала можливості підтримати УПЦ МП.

"Я підписана на неї. Бачу, вона в Києві вчора була. Цікаво, чи їй "Новою Поштою" передавали цей папір для підписання чи вона спеціально приїжджала", "Зрозуміло, що список готувався і підписувався заздалегідь. Тільки от люди, які його "підписували", про це навіть не підозрюють", – написали користувачі мережі під дописом.

OBOZREVATEL звернувся до співачки з проханням прокоментувати ситуацію, втім, співачка не дала жодної відповіді.

За даними видання, кримінальне провадження на момент виходу новини правоохоронцями не було відкрите.

"Така заявка надходила до місцевої поліції, і зараз відбувається перевірка у межах звернення громадян. За результатами перевірки буде ухвалено рішення", – повідомила редакції начальниця сектору комунікації ГУНП у Хмельницькій області Інна Глега.

29 березня біля стін Лаври почали збиратися віряни, що є прихильниками УПЦ МП. Вони заявили, що відстоюватимуть право митрополита УПЦ МП Павла Лебедя й надалі проводити богослужіння на території Лаври.

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