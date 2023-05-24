Інопланетяни вторгаються на екрани: найкращі фільми про атаки позаземного життя
UAportal підготував список із п'яти найкращих фільмів про вторгнення інопланетян, які були випущені в період з 2009 по 2015 рік. Приготуйтеся до зустрічі з інопланетянами, яка триматиме у напрузі!
Грань майбутнього
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Інопланетне вторгнення, Петля часу
Країна: США
Тривалість: 1год 53хв
Рік: 2014
Продюсер: Ервін Стофф
У світі недалекого майбутнього інопланетяни, які називають міміками, вторглися на Землю, і людство програє війну. Коли офіцеру на ім'я Вільям Кейдж доводиться боротися на передовий, він потрапляє в тимчасову петлю, яка змушує його знову і знову переживати один і той же день. За допомогою досвідченого солдата Рити Вратаскі Кейдж повинен використати свої новонабуті здібності, щоб знайти спосіб врятувати людство.
Район №9
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Інопланетне вторгнення, Наукова фантастика
Країна: Південна Африка, США
Тривалість: 1год 52хв
Рік: 2009
Продюсер: Пітер Джексон
У фільмі "Район №9" інопланетяни висадилися на Землю і змушені жити в районі, схожому на нетрях, під назвою Район №9. Коли урядовий агент на ім'я Вікус ван де Мерве заражається інопланетним вірусом, він починає перетворюватися на прибульця і стає мішенню для уряду. За допомогою прибульця на ім'я Крістофер Джонсон Вікус повинен знайти спосіб звернути назад своє перетворення і розкрити темні секрети уряду.
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Чужі на районі
Рейтинг IMDB: 6.6
Жанр: Інопланетне вторгнення, бойовик
Країна: Велика Британія
Тривалість: 1год 28хв
Рік: 2011
Продюсер: Джеймс Вілсон
У фільмі "Чужі на районі" група підлітків із Південного Лондона має захистити свій район від інопланетного вторгнення. Коли Землю приземляється інопланетянин, підлітки переслідують і вбивають його, не підозрюючи, що у підході ще більше прибульців. За допомогою медсестри на ім'я Сем підлітки мають відбити інопланетне вторгнення та врятувати свій район.
Інопланетне вторгнення: Битва за Лос-Анджелес
Рейтинг IMDB: 5.7
Жанр: Інопланетне вторгнення, бойовик
Країна: США
Тривалість: 1год 56хв
Рік: 2011
Продюсер: Ніл Х. Моріц
У фільмі "Інопланетне вторгнення: Битва за Лос-Анджелес" прибульці висадилися у Лос-Анджелесі, і група морських піхотинців має дати відсіч інопланетному вторгненню. З обмеженими ресурсами і без підтримки, морпіхи повинні використовувати свою підготовку та винахідливість, щоб перемогти прибульців та врятувати людство.
Темні часи
Рейтинг IMDB: 4.9
Жанр: Інопланетне вторгнення, Наукова фантастика
Країна: США
Тривалість: 1год 29хв
Рік: 2011
Продюсер: Тимур Бекмамбетов
У фільмі "Темні часи" група молодих людей, які вирушили у відрядження до Москви, опиняється у центрі інопланетного вторгнення. Прибульці невидимі, і група повинна використовувати свою кмітливість, щоб вижити і знайти спосіб перемогти загарбників. По дорозі вони зустрічають інших тих, хто вижив, і разом борються з прибульцями, щоб знайти шлях до порятунку.
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