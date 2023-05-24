Інопланетяни вторгаються на екрани: найкращі фільми про атаки позаземного життя

UAportal підготував список із п'яти найкращих фільмів про вторгнення інопланетян, які були випущені в період з 2009 по 2015 рік. Приготуйтеся до зустрічі з інопланетянами, яка триматиме у напрузі!

Грань майбутнього

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Інопланетне вторгнення, Петля часу

Країна: США

Тривалість: 1год 53хв

Рік: 2014

Продюсер: Ервін Стофф

У світі недалекого майбутнього інопланетяни, які називають міміками, вторглися на Землю, і людство програє війну. Коли офіцеру на ім'я Вільям Кейдж доводиться боротися на передовий, він потрапляє в тимчасову петлю, яка змушує його знову і знову переживати один і той же день. За допомогою досвідченого солдата Рити Вратаскі Кейдж повинен використати свої новонабуті здібності, щоб знайти спосіб врятувати людство.

Район №9

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Інопланетне вторгнення, Наукова фантастика

Країна: Південна Африка, США

Тривалість: 1год 52хв

Рік: 2009

Продюсер: Пітер Джексон

У фільмі "Район №9" інопланетяни висадилися на Землю і змушені жити в районі, схожому на нетрях, під назвою Район №9. Коли урядовий агент на ім'я Вікус ван де Мерве заражається інопланетним вірусом, він починає перетворюватися на прибульця і стає мішенню для уряду. За допомогою прибульця на ім'я Крістофер Джонсон Вікус повинен знайти спосіб звернути назад своє перетворення і розкрити темні секрети уряду.

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Чужі на районі

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Інопланетне вторгнення, бойовик

Країна: Велика Британія

Тривалість: 1год 28хв

Рік: 2011

Продюсер: Джеймс Вілсон

У фільмі "Чужі на районі" група підлітків із Південного Лондона має захистити свій район від інопланетного вторгнення. Коли Землю приземляється інопланетянин, підлітки переслідують і вбивають його, не підозрюючи, що у підході ще більше прибульців. За допомогою медсестри на ім'я Сем підлітки мають відбити інопланетне вторгнення та врятувати свій район.

Інопланетне вторгнення: Битва за Лос-Анджелес

Рейтинг IMDB: 5.7

Жанр: Інопланетне вторгнення, бойовик

Країна: США

Тривалість: 1год 56хв

Рік: 2011

Продюсер: Ніл Х. Моріц

У фільмі "Інопланетне вторгнення: Битва за Лос-Анджелес" прибульці висадилися у Лос-Анджелесі, і група морських піхотинців має дати відсіч інопланетному вторгненню. З обмеженими ресурсами і без підтримки, морпіхи повинні використовувати свою підготовку та винахідливість, щоб перемогти прибульців та врятувати людство.

Темні часи

Рейтинг IMDB: 4.9

Жанр: Інопланетне вторгнення, Наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 1год 29хв

Рік: 2011

Продюсер: Тимур Бекмамбетов

У фільмі "Темні часи" група молодих людей, які вирушили у відрядження до Москви, опиняється у центрі інопланетного вторгнення. Прибульці невидимі, і група повинна використовувати свою кмітливість, щоб вижити і знайти спосіб перемогти загарбників. По дорозі вони зустрічають інших тих, хто вижив, і разом борються з прибульцями, щоб знайти шлях до порятунку.

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