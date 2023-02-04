iPhone завис і не реагує: як самостійно 'врятувати' телефон

Чи не кожен власник телефону міг стикатися з проблемою, коли його гаджет переставав реагувати на дотик. З телефонами так часто буває, коли ви довго знаходитеся з ним на холоді

Якщо це сталося саме тоді, коли ви перебували тривалий час з телефоном на холоді, то варто просто зайти у тепле приміщення та дочекатися поки телефон "відвисне".

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Якщо ж це сталося не на вулиці, то фахівці радять наступне: спробуйте примусово перезавантажити телефон. Після перезавантаження відкрийте диспетчер задач та перевірте, скільки додатків одночасно запущено на вашому телефоні. Зайві – позакривайте, бо саме перезавантаження операційної системи могло викликати "зависання" гаджету.

Щоб примусово перезавантажити ваш телефон, треба натиснути та утримувати кнопку "Power" (кнопка включення та вимикання телефону). Притримайте її до 5-10 секунд. Після цього у верхній частині екрана ви побачите велику кнопку для свайпу, зазвичай вона червоного кольору з написом "Вимкнути", проведіть пальцем по кнопці ліворуч і телефон повинен відключитися. Щоб увімкнути, знову натисніть кнопку "Power".

Можна здійснити й так зване "жорстке перезавантаження". Для цього натисніть та утримуйте на телефоні кнопки: кнопку "Home" (по центру екрана знизу) та кнопку "Power" (кнопка увімкнення та вимикання телефону). Утримуйте кнопки натиснутими близько 10-15 секунд, після чого екран смартфона згасне. Зачекайте хвилину-дві та увімкніть телефон.

До речі, фахівці радять час від часу перезавантажувати гаджети, щоб він не зависав та щоб не виникали помилки під час його роботи.

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