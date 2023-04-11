Дослідники виявили фрагмент перекладу Нового Завіту 1750-річної давності

Медієвіст з Австрійської академії наук (OeAW) зміг зробити розбірливими втрачені слова на фрагменті з текстами Нового Завіту. Письмена були написані сирійською мовою близько 1750 років тому.

Близько 1300 років тому писар у Палестині взяв книгу Євангелія з сирійським текстом і стер її. У середньовіччі в пустелі пергаменту було мало, тому рукописи часто стирали та використовували повторно, пише Phys.org.

"Традиція сирійського християнства знає кілька перекладів Старого та Нового Заповітів. До недавнього часу було відомо лише про два рукописи, які містили старосирійський переклад Євангелія", – розповів медієвіст Григорій Кессель

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Зазначається, що один з рукописів зберігається у Британській бібліотеці в Лондоні, інший був виявлений як палімпсест у монастирі Святої Катерини на горі Синай. Фрагменти з третього рукопису нещодавно були ідентифіковані в ході "Проєкту "Синайські палімпсести".

Невеликий фрагмент рукопису, який тепер можна вважати четвертим засвідчує давньосирійську версію, і відкриває унікальний шлях до дуже раннього етапу в історії текстової передачі Євангелія.

Наприклад, у той час, як в оригінальному грецькому тексті Євангелія від Матвія, розділ 12, вірш 1, сказано: "Тоді Ісус проходив полями в суботу, і зголодніли Його учні, і почали збирати колосся та їсти", сирійський переклад говорить, "[...] стали збирати колоски, терти їх у руках і їсти".

Нещодавно Ізраїльське управління старожитностей оголосило, що в Ашкелоні було знайдено найдавніший у світі металевий рибальський гачок. Його використовували для вилову акул.

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