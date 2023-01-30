З арти, мінометів та дронів: підрозділ "Курта" 28 ОМБр показав, як нищить росіян в районі Бахмута (відео)

Бої за Бахмут - підрозділ Курта 28 ОМБр нищить ворога на Бахмутському напрямку - відео

Окремий підрозділ "Курта" 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу тримають позиції на Бахмутському напрямку. Вони показали знищення ворога з різного озброєння.

Для ліквідації російських загарбників застосували безпілотники, бойові машини піхоти, міномети та артилерію. Відео опублікував Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

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Також на відео видно, як бійці "Курти" вдарили по позиціях росіян за допомогою мобільної реактивної системи залпового вогню на базі пікапа.

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Нагадаємо, що експерт Британського королівського інституту оборонних та безпекових досліджень Олександр Данилюк зробив припущення щодо дати нового вторгнення росії. За його словами, це може відбутися найближчими днями.

Видання Bloomberg з посиланням на людей, близьких до президента росії, повідомило, що Росія може повторити великий наступ уже в лютому-березні цього року.

Водночас польський генерал спрогнозував один із сценаріїв передбачуваного наступу окупантів.

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