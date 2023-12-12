Через хакерську атаку на 'Київстар' зв'язку може не бути тиждень: що відомо

Наслідки атаки хакерів на систему одного з найбільших мобільних операторів "Київстар" виявилися набагато гіршими, ніж вважалося. На ремонтні роботи може піти близько тижня часу.

Про це повідомляє Корреспондент.net з посиланням на співробітників компанії. За їхніми словами, хакери "вбили" не тільки Кору – головний пункт управління всією мережею оператора.

Хакери також знесли конфігурації на транзитних базових станціях (головні вузли, від яких працюють кілька інших станцій). Наприклад, у Київській області перебуває орієнтовно 1500 базових станцій, з них 150-200 це транзитні.

Читайте також: У компанії Київстар пояснили проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом

"Якщо доведеться їх перемикати вручну, а не дистанційно, то це може зайняти щонайменше тиждень часу. Ремонтні бригади вже роз'їхалися на кілька таких станцій. Але ми сподіваємося, що вдасться скоро підняти Кору, тому зв'язок може з'явитися десь протягом доби і то, тільки точково", – розповів один із інженерів компанії.

Зазначимо, президент компанії Олександр Комаров раніше повідомляв, що кібератака мала на меті "максимально можливе руйнування віртуальної ІТ-інфраструктури" мобільного оператора.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!