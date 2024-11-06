Чи змінитись розмір пенсій по інвалідності до кінця 2024 році: відповідь ПФУ

Розмір пенсії по інвалідності формується з урахуванням декількох ключових факторів – встановленої групи інвалідності, трудового стажу та причин набуття інвалідності. До кінця поточного року, включно з листопадом, зміни розмірів цих виплат не передбачаються. Про це пише 24 tv.ua.

Система нарахувань базується на відсотковому співвідношенні до пенсії за віком:

I група інвалідності – 100%

II група інвалідності – 90%

III група інвалідності – 50%

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Встановлено також мінімальні гарантовані виплати:

Особам з I групою інвалідності – 2 980 гривень (підвищено з 2 760 гривень після березневої індексації)

Непрацюючим особам з II та III групами – 2 520 гривень

Працюючим особам з II та III групами – 2 093 гривень

Варто зазначити, що для окремих категорій громадян, зокрема військовослужбовців та постраждалих від аварії на ЧАЕС, діє особливий порядок розрахунку пенсійних виплат по інвалідності.

Нагадаємо, Кабмін запропонував нову пенсійну реформу.

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