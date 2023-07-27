"До порожньої не прикладають": Звідки пішло військове вітання та чому для цього треба мати головний убір

Чи знаєте ви, що у військовій традиції є правило: до порожньої голови (без головного убору) руку не прикладають? Ви, напевно, бачили такі сцени у військових фільмах, але чи знаєте ви, звідки пішло це вітання у військових та чому це правило має такий вагомий зміст?

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Одна з найбільш вірогідних версій, яка пов'язана з цією традицією, пов'язана з діями середньовічних лицарів, пише Jak.bono.odessa. Як відомо, лицарі носили залізні лати та шоломи, які закривали їхнє обличчя під час бою. Якщо ж лицар бажав продемонструвати мирні наміри та підпорядкування, він піднімав забрало шолома, тим самим показуючи своє обличчя.

Цей знак поваги та дружніх почуттів став основним символом військових, коли вони виявляли повагу один до одного. І коли потреба у лицарських обладунках зникла, військові продовжили зберігати традицію, піднімаючи руку до скроні, нібито демонструючи зняття шапки або головного убору.

Згодом, коли головні убори у багатьох арміях стали громіздкими і химерними, знімати або піднімати їх стало проблематично. Руки військових також часто були забрудненими маслом, гряззю або сажею, тому піднімання шапки стало некомфортним та нереалістичним. Тому солдати та офіцери почали здійснювати лише символічний рух до скроні, ніби демонструючи зняття шапки, хоча насправді вона вже була на голові.

Тепер давайте поговоримо про те, чому саме в російській армії збереглася ця традиція віддавати честь лише в головному уборі, хоча у нас не було лицарів. Велику роль в цьому грає статут Збройних сил, в якому прямо зазначено: "Праву руку потрібно прикласти до головного убору, а ліву опустити по швах". Тобто, у військовій діяльності віддавати честь без головного убору є порушенням статуту, що вже говорить про віддання честі та дисципліни.

Серед інших армій світу, таке правило може бути не таким жорстким або навіть відсутнім. Наприклад, в американській армії солдати можуть прикладати руку та виражати повагу навіть без головного убору.

Таким чином, віддавати честь у військовому середовищі – це не лише звичайна традиція, але і важливий символ віддання, поваги та підпорядкування. Зберігайте традиції та поважайте статут Збройних сил – це важливий елемент формування дисципліни та єдності у військовому колективі.

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