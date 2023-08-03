Як швидко перевірити онлайн чи призначили субсидію в серпні: проста інструкція

Пенсійний фонд України допомагає заявникам здійснити перевірку статусу субсидії або отримати інформацію про відмову в ній без виходу з дому. Це забезпечує легку та швидку перевірку всіх необхідних даних, а все, що потрібно – лише кілька хвилин.

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Згідно з інформацією, отриманою від пресслужби ПФУ, повідомлення про призначення субсидії, що містить інформацію про суму виплати, або про відмову в наданні, тепер доступне в особистому кабінеті заявника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Щоб перевірити інформацію про призначення субсидії, заявникам потрібно дотриматися наступної покрокової інструкції:

Спочатку перейдіть на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Здійсніть авторизацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або за допомогою Дія. Підписи або ID.GOV.UA. Увійдіть до свого особистого кабінету. Відкрийте розділ "Мої повідомлення", який знаходиться ліворуч у меню. Перейдіть до розділу "Індивідуальні повідомлення", де ви зможете переглянути всю необхідну інформацію щодо призначення або відмови в наданні субсидії.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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