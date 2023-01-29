Як змінити розмір вже призначеної житлової субсидії

Субсидія в Україні - як змінити розмір субсидії в 2023 році

Українці можуть вимагати перерахунку вже призначеної житлової субсидії. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду.

У ПФУ нагадали, у яких випадках це можливо. Отже, при призначенні житлової субсидії враховуються такі доходи:

з початку неопалювального сезону — за ІІІ і ІV квартали попереднього календарного року;

з початку опалювального сезону — за І і ІІ квартали поточного календарного року;

у разі призначення субсидії не з початку опалювального (чи неопалювального) сезону — за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги.

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Коли можуть здійснюватися перерахування вже призначено субсидій

За зверненням громадян призначену субсидію на сплату комунальних послуг можуть перерахувати у таких випадках:

пенсіонерам, які не працюють, у разі звільнення з роботи й врахування його зарплати в тому періоді, за який проводився розрахунок житлової субсидії;

особам, які подають додаткові документи щодо уточнення розміру доходу, з урахуванням якого призначено субсидію;

непрацездатним особам, які не працюють та проживають самі, щодо призначення житлової субсидії на понаднормову площу житла.

Нагадаємо, ще одна категорія громадян може претендувати на пільги на оплату комуналки. Зокрема йдеться про тих, хто має понаднормову площу житла.

Деякі категорії українців можуть залишитися без державної допомоги – субсидій. Зокрема йдеться про внутрішньо переміщених осіб (ВПО). За місцем проживання переселенців проводитимуть відповідні періодичні перевірки.

Пільги на оплату комуналки відтепер виплачуватимуться тільки у грошовій формі, а тим, хто отримував у безготівковій формі, виплати перерахують через відділення Укрпошти або банку.

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