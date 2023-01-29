Как изменить размер уже назначенной жилищной субсидии

Украинцы могут потребовать перерасчета уже назначенной жилищной субсидии. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд.

В ПФУ напомнили, в каких случаях это возможно. Следовательно, при назначении жилищной субсидии учитываются следующие доходы:

с начала неотапливаемого сезона - за III и IV кварталы предыдущего календарного года;

с начала отопительного сезона - за I и II кварталы текущего календарного года;

в случае назначения субсидии не с начала отопительного (или неотапливаемого) сезона — за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращение за назначением помощи.

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Когда могут осуществляться перечисления уже назначены субсидии

По обращению граждан назначенную субсидию на оплату коммунальных услуг могут перечислить в следующих случаях:

пенсионерам, которые не работают, в случае увольнения с работы и учета его зарплаты в том периоде, за который производился расчет жилищной субсидии;

лицам, подающим дополнительные документы по уточнению размера дохода, с учетом которого назначена субсидия;

нетрудоспособным лицам, которые не работают и проживают сами по назначению жилищной субсидии на сверхурочную площадь жилья.

Напомним, еще одна категория граждан может претендовать на льготы по оплате коммуналки. В частности, речь идет о тех, кто имеет сверхурочную площадь жилья.

Некоторые категории украинцев могут остаться без государственной помощи – субсидии. В частности, речь идет о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ). По месту жительства переселенцев будут проводить соответствующие периодические проверки.

Льготы на оплату коммуналки теперь будут выплачиваться только в денежной форме, а получавшим в безналичной форме выплаты перечислят через отделения Укрпочты или банка.

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