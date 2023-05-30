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Як призначення субсидії може стати причиною скасування пільг на комунальні послуги

Ігор Романько

Чи можуть через субсидію забрати пільги на оплату комуналки

Отримання державних житлових субсидій, які допомагають українцям оплачувати комунальні послуги, стає все більш актуальним, особливо в умовах зростання тарифів. Крім того, деякі особи також мають право на інші комунальні пільги.

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Проте Пенсійний фонд України нагадує, що існують певні причини, які можуть призвести до скасування цих пільг. Однією з таких причин є отримання субсидії особою, якій надано пільги.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу у грошовій формі", надання пільг може бути припинено у таких випадках:

  • у випадку смерті особи, якій надано пільгу;
  • втрата права на отримання пільги;
  • отримання житлової субсидії особою, якій надано пільги.

Крім того, пільгу можуть скасувати, якщо сама особа, якій надано пільгу, подасть відповідну заяву. У цьому випадку скасування буде здійснено з місяця, що настає після місяця подання заяви.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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