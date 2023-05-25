Як не зіпсувати страву: поради щодо вибору правильного режиму духовки

Якби точно ви не дотримувались рецепту та які б якісні продукти не використовували, все може зіпсувати неправильно підібраний режим духовки. Ми підкажемо, як не зіпсувати страви.

Вивчаємо позначки на духовці

Найкраще після покупки духовки перший час тримати інструкцію при собі, але якщо її немає, підкажемо вам значення найбільш популярних позначень:

горизонтальна лінія вгорі квадрата - верхній нагрів;

горизонтальна лінія внизу - нижній нагрів;

обидві лінії разом - нагрів відразу обома тенами.

Режим конвекції

Конвенція забезпечує рівномірний нагрів страви за допомогою вентилятора, який розподіляє гаряче повітря. Цей режим позначений зображенням вентилятора.

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Режими випічки

Щоб спекти пирогів, бісквіти чи іншу випічку включайте духовку на режим "верхній і нижній нагрів", завдяки якому страва добре пропікається.

Режими для м'яса

Для більшості страв з м’яса підходить режим "верхній і нижній нагрів". Він забезпечує рівномірний нагрів м'яса з усіх боків. Щоб отримати скоринку, під кінець приготування включіть режим конвекції.

Зазначимо, що все ж найкраще використовувати інструкцію, яка створена спеціально під вашу модель духовки. Також, звертайте увагу на рецепти, де вказаний режим роботи духовки.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко та надійно позбутися від запаху в духовці після приготування м'яса.

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