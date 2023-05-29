Як не накликати нещастя: Чому нігті слід стригти тільки в четверг

Різні ознаки пов'язуються з формою і зростанням нігтів, а також з появою невеликих білих точок, що іноді з'являються під їх поверхнею.

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Якщо нігті мають криву форму або дуже довгі, нагадуючи кігті, це розглядається як ознака злого впливу або нахиленості людини до скупості. Якщо нігті виступають у середній частині, це вважається пророцтвом про ранню смерть, так само як і те, що "півмісяці" в їх основі маленькі.

Натомість якщо нігті великі, це ознака тривалого і забезпеченого життя. У Китаї довгі нігті символізують мудрість і допомагають спілкуватися з божествами, тому їх вирощували та фарбували. Але цей звичай був поширений лише серед представників знаті.

У Русі існує безліч повір'їв, пов'язаних з нігтями. Наприклад, деякі мешканці сіл досі переконані, що стригти нігті потрібно лише в четвер. Якщо обстригати нігті в Страсну п'ятницю, це полегшує зубний біль (хоча існує інше вірування, що обстригання нігтів у Страсну п'ятницю приносить нещастя). Кажуть також, що якщо дівчині присниться її майбутній наречений, якщо вона обстриже нігті в цей день.

Якщо вагітна жінка наступить на обстрижений ніготь, це означає, що у неї буде викидень. Якщо нігті новонародженої дитини обстригати на вулиці за дверима будинку, кажуть, що вона буде добре співати (але не в понеділок, бо тоді у дитини випадуть всі зуби).

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Білі плями на нігтях трактуються по-різному залежно від пальця, на якому вони з'являються. Наприклад, на великому пальці вони вказують на подарунок, на вказівному – на появу когось, а на середньому – на появу ворога. Проте, у деяких районах Шотландії плями на вказівному пальці означають ворога, на великому – друга, а на середньому – подарунок. Плямка на мізинці розуміється як знак дороги.

Чорна або жовта пляма на кожному пальці – дуже поганий знак і зазвичай вказує на надходження чиєї-небудь смерті. Обрізання нігтів також оточене традиціями і вважається безпечним лише в певні дні. У більшості регіонів підходящими для цього днями вважають понеділок і вівторок, менш поширені – середа і четвер. Обстригання нігтів у суботу трактується як ознака майбутніх втрат або приходу коханого. П'ятниця не рекомендується для цього, так само як і багатьох інших днів, а той, хто обстриже нігті в неділю, повинен очікувати нещастя або страждання до початку наступної суботи.

Старі моряки вірять, що якщо обстригти нігті у морі під час спокійної погоди, це спричинить шторм. В північній Англії говорять, що якщо заміжня жінка обстриже нігті правої руки лівою, вона буде головою родини. Дитячі нігті не слід обстригати до року, інакше пальці можуть вирости слабкими. Коли нігті стають надто довгими, мати повинна їх обгризти. В Сомерсеті вважають безпечним обстригати нігті немовлятам, якщо це робиться біля Біблії. Вірування у небезпеку раннього обстригання нігтів поширене як в Європі, так і за її межами.

У Уельсі та прикордонних районах Англії звичайно поховати перші обстрижені нігті дитини під ясеном – тоді вона стане видатним співаком. Цей ритуал може мати й інші переваги, оскільки ясен вважається охоронним деревом, а таким чином можна безпечно позбавитися від обстрижених нігтів, щоб вони не потрапили в руки відьом, чаклунів або інших шкідливих осіб, які можуть використати їх для завдання шкоди їх власнику.

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