Как не навлечь беду: Почему ногти следует стричь только в четверг

Различные признаки увязываются с формой и ростом ногтей, а также с появлением небольших белых точек, иногда появляющихся под их поверхностью.

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Если ногти имеют кривую форму или очень длинные, напоминая когти, это рассматривается как признак злого воздействия или наклонности человека к скупости. Если ногти выступают в средней части, это считается пророчеством о ранней смерти, равно как и то, что "полумесяца" в их основе маленькие.

Но если ногти большие, это признак длительной и обеспеченной жизни. В Китае длинные ногти символизируют мудрость и помогают общаться с божествами, поэтому их выращивали и красили. Но этот обычай был распространен только среди представителей знати.

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В России существует множество поверий, связанных с ногтями. К примеру, некоторые жители сел до сих пор убеждены, что стричь ногти нужно только в четверг. Если остригать ногти в Страстную пятницу, это облегчает зубную боль (хотя существует иное верование, что остригание ногтей в Страстную пятницу приносит несчастье). Говорят также, что если девушке приснится ее будущий жених, если она острижет ногти в этот день.

Если беременная женщина наступит на обстриженный ноготь, это означает, что у нее будет выкидыш. Если ногти новорожденного ребенка остригать на улице за дверью дома, говорят, что он будет хорошо петь (но не в понедельник, потому что тогда у ребенка выпадут все зубы).

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Белые пятна на ногтях трактуются по-разному в зависимости от пальца, на котором они появляются. Например, на большом пальце они указывают на подарок, на указательном – на появление кого-то, а на среднем – на появление врага. Однако в некоторых районах Шотландии пятна на указательном пальце означают врага, на большом – второе, а в среднем – подарок. Пятно на мизинце понимается как знак дороги.

Черное или желтое пятно на каждом пальце – очень плохой знак и обычно указывает на поступление чьей-либо смерти. Обрезка ногтей также окружена традициями и считается безопасной только в определенные дни. В большинстве регионов подходящими для этого днями считают понедельник и вторник, менее распространенные – среда и четверг. Остригание ногтей в субботу трактуется как признак будущих потерь или прихода любимого. Пятница не рекомендуется для этого, равно как и многих других дней, а остригущий ногти в воскресенье должен ожидать несчастья или страдания до начала следующей субботы.

Старые моряки верят, что если остричь ногти в море во время спокойной погоды, это повлечет за собой шторм. В северной Англии говорят, что если замужняя женщина острижет ногти правой руки левой, она будет главой семьи. Детские ногти не следует остригать до года, иначе пальцы могут вырасти слабыми. Когда ногти становятся слишком длинными, мать должна их обгрызть. В Сомерсете считают безопасным остригать ногти младенцам, если это делается у Библии. Верование в опасность раннего остригания ногтей распространено как в Европе, так и за ее пределами.

В Уэльсе и в приграничных районах Англии обычно похоронить первые обстриженные ногти ребенка под ясенью – тогда он станет выдающимся певцом. Этот ритуал может иметь и другие преимущества, поскольку ясень считается охраняемым деревом, а таким образом можно безопасно избавиться от обстриженных ногтей, чтобы они не попали в руки ведьм, колдунов или других вредоносных лиц, которые могут использовать их для ущерба их владельцу.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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