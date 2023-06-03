Як не зламати рослини шлангом, поливаючи їх: лайфхак з пляшками від вина
Полив городу може здаватися простим завданням, але часто шланг заважає і пошкоджує рослини, коли пересувається по грядках. Але є простий трюк, який допоможе уникнути таких проблем.
Читайте також: Забудьте про цю проблему назавжди: яким боком правильно садити цибулини квітів у ґрунт
Один із кмітливих прийомів, які використовують досвідчені садівники, полягає в застосуванні порожніх скляних пляшок, переважно довгих із винної тари.
Спочатку вставте пляшки з горлечками в землю по периметру кожної грядки. Це створить бар'єр, який шланг не зможе подолати, але зможе обійти.
Якщо у вас немає скляних пляшок, можна використати дерев'яні або металеві кілочки. Важливо, щоб опори були достатньо міцними, щоб витримати тиск води в шлангу. Якщо кілочки недостатньо стійкі, вони можуть впасти, тоді цей метод може втратити ефективність.
Нагадаємо, як вирощувати рослини на сонячній стороні.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!