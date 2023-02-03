Як очистити унітаз від нальоту без хімії: лайфхаки з підручними засобами

Очистити унітаз від нальоту легко та просто, якщо знати які засоби можуть ефективно впоратись з забрудненням. Багато людей забувають чистити бачок унітаза від накипу під час прибирання туалету, але цей етап є обов'язковим.

Жовті, помаранчеві, або навіть зелені сліди з'являються на дні, стінках та бачок унітаза. Як позбутися цих забруднень в домашніх умовах та без застосування дорогих хімічних засобів, читайте у нашому матеріалі.

Читайте також: Як прочистити каналізацію за допомогою велосипедного насоса

Щоб бачок унітаза завжди був чистим, необхідно регулярно прибирати наліт. Для такого прибирання застосовуйте кислі та м'які розчини. Змив буде продезінфікований, а вода менш насичена вапняком.

Якщо ви наносите спеціальний засіб для видалення накипу для унітаза, дотримуючись інструкцій виробника цього засобу. Але пам'ятайте, що використання екологічно чистих продуктів краще для довкілля.

Щоб видалити накип у бачку унітаза також можна застосувати білий оцет. Він використовується у багатьох лайфхаках з очищення, видалення накипу та зачистки різних поверхонь. Цей універсальний продукт ефективно впорається з нальотом в бачку унітаза природним шляхом.

Як очистити бачок унітаза за допомогою білого оцту:

Відкрийте бак та закрийте вхідний кран для води та злийте всю воду;

Нагрійте 1 літр білого оцту, розведіть його в 1 літрі гарячої води та залийте в бачок;

Засіб можна залишити на ніч, для більшої ефективності;

Використайте щітку з довгою ручкою, щоб почистити стінки резервуара і видалити накип;

Помийте бачок та злийте воду;

В кінці прибирання, змочіть губку рідким марсельським милом та протріть стінки бачка унітаза;

Увімкніть подачу води та ще раз змийте унітаз.

Читайте також: Як легко позбутися жовтих плям на унітазі

Таким чином ви позбудетесь слідів від каменю або коричневих вапняних плям. Але важливо не використовувати йоршик для унітаза, адже на якому накопичуються мікроби та бактерії.

Очистити унітаз також допоможе лимон. Це відмінний натуральний засіб для видалення накипу, а завдяки вмісту лимонної кислоти він є ефективним для розчинення накипу та видалення неприємних запахів.

Як очистити бачок унітаза за допомогою лимону:

Налийте в резервуар сік 4 лимонів;

Залишіть так на кілька годин;

Потріть щіткою з довгою ручкою;

Змити воду.

Накип може накопичуватися не тільки в бачку, а й в унітазі. Щоб позбутись сильного нальоту в унітазі, можна застосувати деякі екологічні продукти, вибиравши правильні засоби для чищення, а також їх оптимальне використання. Наприклад, можна застосувати кристали соди як засіб для видалення накипу.

Як очистити сильні забруднення в унітазі за допомогою кристалів соди:

Змішайте 1/2 склянки білого оцту та 1/2 склянки кристалів соди;

Вилийте суміш в унітаз та залишіть на пів години;

Після чого ретельно приберіть все щіткою.

Нагадаємо, до унітаза не можна викидати деякі речі, які можуть засмітити каналізаційні труби. Щоб не було неприємностей, почитайте, що не варто кидати до каналізації. Раніше ми також писали про те, навіщо в унітаз радять щоденно сипати 1 стакан солі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!