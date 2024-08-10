Як оформить пенсію через Дію: інструкція

Тепер заяву на отримання пенсії можна подати через портал Пенсійного фонду України, використовуючи Дія.Підпис. Завдяки цифровізації майбутні пенсіонери можуть подавати заяви онлайн, навіть перебуваючи за кордоном. Про це пише 24 tv.ua.

Пенсія з Дія.Підпис

Для оформлення пенсії онлайн необхідно мати смартфон із застосунком "Дія" та активувати Дія.Підпис. Раніше для входу в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ був потрібен кваліфікований електронний підпис, але тепер це можна зробити за допомогою Дія.Підпису.

Перед подачею електронної заяви на пенсію потрібно підготувати всі необхідні документи, відсканувавши їх. Врахуйте наступне:

Скан-копії повинні бути виготовлені з оригіналів документів.

Копії мають бути кольоровими, чіткими та читабельними.

Зберігайте скани у форматах JPG або PDF.

Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайт.

Назви скан-копій повинні відповідати виду просканованого документа.

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Алгоритм дій для оформлення заяви

Вхід у кабінет: Зайдіть на вебпортал Пенсійного фонду України.

Натисніть "Вхід" у верхньому правому куті, оберіть "Увійти до системи" через "Дія.Підпис". Авторизація через Дія.Підпис: Натисніть "Отримати код для входу".

Скануйте QR-код за допомогою додатку "Дія".

Активуйте Дія.Підпис, підтвердіть свою особу та введіть п’ятизначний код. Подання заяви: Увійдіть в особистий кабінет.

Оберіть розділ "Щодо пенсійного забезпечення", тоді "Заява на призначення пенсії".

Оберіть вид пенсії, заповніть анкету-опитування.

Додайте скан-копії документів та натисніть "Сформувати заяву".

Підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису та надішліть до ПФУ.

Нагадаємо, щоб отримати більше грошей, деяким пенсіонерам треба звернутися у ПФУ.

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