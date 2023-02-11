Як відрізнити оригінальні AirPods від підробки: прості поради

Часто на ринку можна знайти підробні навушники AirPods для iPhone. Фейкові навушники зовні максимально імітують оригінал, через що важко визначити чи це фальшивка з першого погляду.

Однак, відрізнити оригінальні AirPods від підробки вам допоможе один спосіб, який завжди працює. Для цього вам знадобиться лише ліхтарик.

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Для того, щоб перевірити, чи ви тримаєте справжні AirPods від Apple, їх треба підсвітити знизу ліхтариком. На оригінальному кейсі проти світла видно смужки та темні плями. Тобто, оригінальні навушники мають виглядати так, як на правому фото знизу.

Підробка та оригінальні AirPods

Щоб відрізнити оригінальні AirPods від підробки, зверніть увагу ще на такі характерні особливості фейкових навушників:

Підозріло низька вартість;

Погана якість пакування (справжнє пакування від Apple – біла коробка в тон девайсу);

Навушники не підключаються до iPhone миттєво;

Присутні додаткові функції та налаштування, яких немає в оригінальних AirPods (шукайте в налаштуваннях iPhone у розділі Bluetooth);

Також у налаштуваннях AirPod можна знайти серійний номер та перевірити на сайті Apple.

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