Как отличить оригинальные AirPods от подделки: простые советы

Часто на рынке можно найти поддельные наушники AirPods для iPhone. Фейковые наушники снаружи максимально имитируют оригинал, из-за чего трудно определить, фальшивка ли это с первого взгляда.

Однако отличить оригинальные AirPods от подделки вам поможет один способ, который всегда работает. Для этого вам понадобится только фонарик.

Читайте также: Как спасти зарядную проволоку iPhone от поломки

Для того чтобы проверить, держите ли вы настоящие AirPods от Apple, их нужно подсветить снизу фонариком. На оригинальном кейсе против света видны полоски и темные пятна. То есть оригинальные наушники должны выглядеть так, как на правом фото снизу.

Видео дня

Чтобы отличить оригинальные AirPods от подделки, обратите внимание еще на следующие характерные особенности фейковых наушников:

Подозрительно низкая стоимость;

Плохое качество упаковки (настоящая упаковка от Apple – белая коробка в тон девайса);

Наушники не подключаются к iPhone мгновенно;

Есть дополнительные функции и настройки, которых нет в оригинальных AirPods (ищите в настройках iPhone в разделе Bluetooth);

Также в настройках AirPod можно найти серийный номер и проверить на сайте Apple.

Ранее мы писали о том, как легко очистить главный экран iPhone от лишних ярлыков и программ и один малоизвестный лайфхак, который поможет ускорить работу iPhone или iPad.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!