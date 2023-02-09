Як відмити мультиварку до блиску за допомогою одного засобу

Якщо у вас вдома є такий універсальний та зручний прилад, як мультиварка, і ви часто готуєте за допомогою неї безліч страв – ви заощаджуєте час. Простота експлуатації робить мультиварку незамінною помічницею на кухні. Але з часом вона забруднюється і доводиться витрачати час на очищення.

Якщо не хочете використовувати дорогі та їдкі хімічні речовини, а звичайна рідина для миття посуду не допомагає позбавитися стійких та застарілих плям, спробуйте один простий лайфхак. Для цього знадобиться лише лимонна кислота. Вона не тільки видалить забруднення, але й зробить поверхню блискучою.

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Спочатку відключіть мультиварку від електромережі та протріть всі деталі вологою губкою або ганчіркою.

Для приготування розчину для миття:

Налийте у ємність 1 л води та додайте 1 столову ложку лимонної кислоти;

Ретельно все перемішайте, кислота повинна повністю розчинитися;

Змочивши у розчині звичайну губку, протріть мультиварку.

Кислота позбавить поверхню приладу від жиру та інших важких забруднень. Мити мультиварку в ідеалі треба після кожного використання, щоб бруд відходив легше.

Нагадаємо, раніше ми писали як легко очистити жир з кришки від сковороди, а також як швидко відмити плиту без зайвих зусиль.

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