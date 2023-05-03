Як відлякати мух за допомогою пляшки та фольги: лайфхак

Як зробити відлякувач для мух з пляшки та фольги

Літні місяці завжди пов'язані з нашестям мух в наших домівках. Ці комахи можуть бути дуже надокучливими і зачіпатися до нас та нашої їжі. Але є простий та ефективний спосіб відлякувати мух від нашого житла за допомогою пляшки з водою та фольги. Для цього треба зробити нешкідливий репелент від мух. Замість пляшки можна використовувати і звичайний пакет.

Читайте також: Як позбутись мурах в домі

Просто заповніть прозорий пакет водою до половини, вставте кульку з розірваної фольги всередину і міцно зав'яжіть пакет за допомогою гумки для грошей. Вода, що відбивається від алюмінієвої фольги, є візуальним репелентом для мух. І звичайний пакет стає чудовим і нешкідливим засобом відлякування від мух.

Потім ми ставимо нашу пляшку з водою там, де зазвичай з'являються мухи, наприклад, на кухні. Світло, яке пройде через фольгу та воду, виглядатиме для мух як небезпечне світло, що їх відлякує. Крім того, вода у пляшці буде створювати певний рівень вологості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити ефективну мухоловку власними руками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!