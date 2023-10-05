Як перевести пластикові вікна у зимовий режим, щоб зберегти тепло

Як налаштувати пластикові вікна, щоб вони краще зберігали тепло взимку

Багато людей в Україні вже зараз задаються питанням про покращення теплоізоляції своїх осель перед настанням зими. Один із доступних і ефективних способів підвищити теплоізоляцію – переключити пластикові вікна в "зимовий режим".

У публікації видання "Телеграф" розглянуто, як саме це можна зробити. "Зимовий режим" у вікнах означає збільшення ступеня їх ущільнення, що дозволяє менше холодного повітря потрапляти в приміщення і робить його теплішим. Весною цей режим можна повернути в початкове положення, щоб не займатися зайвим навантаженням на фурнітуру та продовжити її термін служби.

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Якщо ви хочете перевести вікно в "зимовий режим", спершу вам потрібно переконатися, чи передбачена ця можливість. Для цього слід перевірити фурнітуру вікна, зокрема наявність спеціальних ексцентриків (цапф), які розташовані збоку стулки (а не на рамі). Якщо на цих ексцентриках є отвори для шестигранного ключа, зірочки, викрутки, або самі ексцентрики мають овальну форму, то ваша фурнітура, швидше за все, підтримує можливість переведення в "зимовий режим".

Далі, щоб виконати переключення, потрібно виконати такі кроки:

Знайдіть цапфи на стулці вікна. Підберіть відповідний інструмент, який може бути необхідний для обертання цапф. Зазвичай вам знадобиться один з наступних інструментів: шестигранний ключ 4 мм, ключ Torx T15 ("зірочка"), ріжковий гайковий ключ 11 мм або пасатижі, плоска викрутка. Переведіть всі ексцентрики в положення з максимальним притиском (якщо переводите в "зимовий режим"), використовуючи відповідний інструмент або вручну. Вони можуть бути досить туго закручені, тому не бійтеся прикласти зусиль. Після налаштування обов'язково перевірте щільність прилягання елементів конструкції. Для цього вставте аркуш паперу між рамою та стулкою, а потім закрийте вікно і спробуйте витягнути аркуш. Якщо налаштування виконані правильно, папір не вийде або порветься.

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