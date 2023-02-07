Як платити за комунальні послуги з найменшою комісією

Оплатити комунальні послуги можна онлайн, хоча ще не так давно мільйони громадян щомісяця вишукувались в чергах до банків, аби оплатити комуналку. З розвитком технологій та посилення конкуренції між банками громадяни отримали можливість швидко та зручно провести оплату за комунальні послуги, на що колись витрачались години.

Наприкінці 2021 року уряд також обіцяв спростити життя громадянам створивши єдину систему з надання житлово-комунальних послуг. На її базі мають створити єдину систему для оплати всіх комунальних платежів, а поки цього не сталось, все більше сервісів пропонують свої послуги.

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Оплата через міські сервіси

Практично всі комунальні послуги (водопостачання, опалення, утримання будинку та прибудинкової території, вивіз сміття, електро- і газопостачання) можна оплатити за допомогою міських комунальних сервісів. Для жителів Києва є сайт Центр комунального сервісу (ЦКС), що належить Київській міській раді.

Оплатити комуналку через ЦКС можна після реєстрації та створення особистого кабінету, у якому відображатимуться всі платіжки за вказаною адресою. Також можна вручну ввести адресу та зазначити ключ авторизації з рахунків (вказується в нижньому лівому куті платіжок) за останні 3 місяці.

Скористатися послугою сервісу ЦКС можна і відсканувавши QR-код на платіжці. На телефоні одразу відкриється сайт з усіма квитанціями та функцією оплати. Якщо треба оплачувати не всі рахунки, то у графі "до сплати" треба поставити "0".

На сайті користувачам доступна й можливість ввести показники лічильників споживання води, газу чи електроенергії для проведення відповідних розрахунків та формування рахунку на оплату.

Оплата проводиться через "Приват24", Google/Apple Pay, електронний гаманець Masterpass та Visa, "картка киянина". До загальної суми додається комісія 10 грн за кожну платіжку, незалежно від суми в кожному з рахунків.

Оплата через спеціальні платформи

Сервісів для онлайн-платежів досить багато. Наприклад, платформа Portmone чи сервіси на кшталт EasyPay. Все залежить лише від умов, на які готові піти клієнти.

На цих платформах можна створити віртуальну картку та поповнювати її банківською картою або через термінал, а потім нею ж оплачувати різні послуги. Проте такі сервіси зазвичай беруть комісію або передбачають абонентську плату за свої послуги.

До прикладу, на платформі Portmone можна активувати пакет "місяць" за 40 грн, який передбачає, що користувач оплачуватиме комуналку та інші послуги для двох квартир без комісії. Поза пакетом комісія становитиме 1%, але не менше 3 грн з платежу. Але жодних комісій не буде, якщо постачальник послуг уклав партнерську угоду з сервісом Portmone.

До того ж оплачувати комуналку через Portmone без комісії можна перекривши її кешбеком. Через платформу можна оплачувати послуги та товари на популярних торговельних майданчиках і отримувати бонусні кошти на рахунок в особистому кабінеті. Накопичені бонуси можна направити на оплату комісії.

Для того, щоб оплатити комуналку через Portmone, треба авторизуватися на сайті, вибрати у меню категорію "Комунальні послуги", обрати потрібний варіант у списку компаній, ввести особовий рахунок, вказати суму та натиснути "Оплатити".

Інша популярна платформа – EasyPay. Оплатити послуги тут можна без реєстрації, а сплачувати зручно одразу всі комунальні послуги за адресою. Тобто, у загальну платіжку підтягнуться всі рахунки, які значаться за квартирою. Для цього треба на головній сторінці обрати категорію "Комунальні платежі", вибрати місто і знайти опцію "Комунальні платежі за адресою". На такі платежі передбачена комісія – 1% від суми.

Також на EasyPay можна оплачувати кожну послугу окремо – у такому випадку комісія передбачена залежно від того, за яку послугу сплачує користувач.

Наприклад, якщо незареєстрований користувач платить за водопостачання, комісія складає 1%, але не менше 2 грн (може мінімально різнитися в залежності від картки для оплати). А для оплати споживання газу діють інші комісійні тарифи. Щоб оплатити рахунок від "Нафтогазу", на комісію треба закласти 1,5%, але не менше 10 грн.

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Оплата через онлайн-банкінг

Оплатити комунальні послуги можна онлайн через різні банки. Якщо ви будете робити це вперше, то треба окремо вводити всі особові рахунки, вказувати отримувача і так далі. Потім ця інформація вже збережеться у базі, і буде достатньо просто обрати шаблон.

Також варто зазначити, що для того, щоб оплатити комуналку через онлайн-банкінг, треба внести показання з лічильників за воду, газ, опалення та електроенергію. Зробити це можна через сайти постачальників послуг – в особистих кабінетах – або безпосередньо на сайті банку.

Заплатити за комуналку можна через ПриватБанк, як і на сайті, так і в застосунку – алгоритм дій однаковий. Для початку треба авторизуватися, в розділі "Платежі" обрати "Комунальні платежі". Далі слід вказати реквізити отримувача – ЄДРПОУ, назва підприємства чи номер банківського рахунку (IBAN). Обрати постачальника, ввести номер особового рахунку, додати платіж в кошик та натиснути "Оплатити".

Також можна одразу ввести адресу помешкання і підтягнуться всі платіжки. Їх можна оплатити всі одразу, а можна залишити якісь конкретні. У ПриватБанку також передбачена комісія за оплату комунальних послуг – 1% від суми кожної послуги, але не менше 1 грн. Якщо платити через "Приват24", то комісія становитиме 1 грн за кожну послугу, якщо є договір з отримувачем, та 3 грн, якщо такого немає.

Оплатити комунальні послуги можна і через Monobank, але зробити це можна тільки через застосунок. При цьому, Monobank дозволяє проводити оплату більшості комунальних послуг без комісії.

На головній сторінці програми треба натиснути на кнопку "Інші платежі" і серед запропонованих послуг вибрати пункт "Комунальний платіж".

У застосунку вже зазначена адреса для оплати послуг за замовчуванням – з прописки в документі, який користувач вказував під час реєстрації першої карти в банку. Якщо потрібно внести платіж за іншою адресою, треба натиснути на кнопку "Створити папку" – "Комунальні платежі" – заповнити потрібні поля і натиснути "Додати адресу". Далі зі списку треба обрати послуги для оплати, ввести суми та натиснути "Оплатити".

В цілому, способи оплати через різні банки схожі між собою – відрізняються лише умови та комісія.

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Оплата через сайти постачальників

Платіжки за електроенергію та газ приходять окремо від загальної збірної платіжки. Оплачувати їх можна як і через різні сервіси, так і через сайти постачальників безпосередньо.

До прикладу, оплати постачання та споживання газу можна через "Нафтогаз" зареєструвавшись на сайті та вказавши особовий рахунок в особистому кабінеті.

Користувачу одразу буде видно стан рахунку та способи оплати: через "Приват24", "Ощад24" та Google/Apple Pay. В останньому випадку комісія становитиме 2% від суми, але не менше 3 грн.

Якщо обрати оплату через банк, то користувача перекине на головну сторінку банку і далі все треба буде заповнювати вручну вже на сайті банку.

Закрити рахунок за електроенергію можна також через сайт постачальника – наприклад, для Києва це компанія Yasno. Для цього достатньо відсканувати QR-код на платіжці та підтвердити оплату. Комісії у такому випадку немає.

Усі перелічені сервіси для оплати комунальних послуг схожі між собою за принципами роботи та способами оплати. Користувач може обирати платформу, виходячи з власних потреб, уподобань та можливостей.

Нагадаємо, що Україна витрачає чималі кошти на відновлення критичної інфраструктури та об'єктів енергетики. Тому українці починають вдаватися в питання: чи зростуть тарифи на комунальні тарифи у 2023 році.

Фахівці рекомендують, щоб не витрачати більше грошей на опалення, встановити газові лічильники, якщо ви цього ще не зробили. Тоді ви будете сплачувати лише за спожите паливо.

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