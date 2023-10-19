Як українською правильно перекласти 'копчик' та 'ягодицы': пояснення мовознавця

Часто люди не знають українських слів та послуговуються русизмами, коли йдеться про частини людського тіла. Зокрема, люди вживають слова "копчик", "бедро" та "ягодиця".

В українській мові є милозвучні відповідники. Про це розповів дослідник мови Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Здебільшого чую, як кінцеву, нижню частину нашого хребта називають "копчиком". Наші словники не знають такого слова. Українською мовою цю частину хребта слід називати "куприк", – зазначив він.

Читайте також: Мовознавець пояснив, як правильно перекласти українською "рубаха-парень" та "на воре шапка горит"

Мовознавець вказав, що для російських слів "бедро" та "ягодица" існують українські відповідники "стегно" і "сідниця". У множині ці слова будуть: "стегна" і "сідниці".

"Частину ноги від коліна до стопи називаємо не "голінню", а "гомілкою" або "голінкою". Також своєрідну назву має задня частина гомілки – вона називається "литка", у множині "литки", – додав Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!