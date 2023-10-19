Как по-украински правильно перевести 'копчик' и 'ягодицы': объяснение языковеда

Часто люди не знают украинских слов и пользуются русизмами, когда речь идет о частях человеческого тела. В частности, люди употребляют слова "копчик", "бедро" и "ягодица".

В украинском языке есть благозвучные соответствия. Об этом рассказал исследователь языка Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"В основном слышу, как конечную, нижнюю часть нашего хребта называют "копчиком". Наши словари не знают такого слова. На украинском языке эту часть хребта следует называть "куприк", – отметил он.

Читайте также: Языковед объяснил, как правильно перевести на украинский "рубаха-парень" и "на воре шапка горит"

Языковед указал, что для русских слов "бедро" и "ягодица" существуют украинские соответствия "стегно" и "сідниця". Во множественном числе эти слова будут: "стегна" и "сідниці".

Часть ноги от колена до стопы называем не "голінню", а "гомілкою" или "голінкою". Также своеобразное название имеет задняя часть голени – она называется "литка", во множественном числе "литки", – добавил Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !