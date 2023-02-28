Як почистити куртку без прання: 5 лайфхаків

Верхній одяг перуть не так часто, а завжди хочеться, щоб він виглядав чистим та охайним. До того ж не всі куртки можна прати. Тому слід знати як почистити зимовий одяг у домашніх умовах.

Спершу будь-який засіб для прання слід перевірити на непомітній ділянці одягу, щоб не зіпсувати тканину. Зазвичай, це комір, рукави та кишені, можна протестувати засоби на внутрішній стороні. Також матеріал не варто терти руками або грубими щітками, щоб не пошкодити його. Засіб для чищення слід наносити на плями та забруднені місця за допомогою ватного диска або губки, а залишки можна прибрати м’якою ганчіркою з мікрофібри, змоченою у воді, або вологими серветками.

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Як почистити куртку без прання

Нашатирний спирт та засіб для миття посуду. Розведіть 1 чайну ложку нашатирного спирту та 1 чайну ложку гелю для миття посуду у 100 мл води. Забруднення можна трохи відпарити перед очищенням, щоб вони краще зійшли. Нанесіть розчин губкою та обережно протріть. Якщо плями не зійшли – повторіть цю процедуру ще раз та залишіть на 30 хвилин. Залишки засобу приберіть вологими серветками; Господарське мило. Натріть вологим милом забруднені місця та залиште на 30-40 хвилин. Залишки приберіть вологою серветкою чи вологою ганчіркою; Плямовивідник. Прочитайте інструкцію та нанесіть його на пляму. Зачекайте зазначену кількість часу, а потім заберіть з куртки залишки вологою серветкою; Перекис водню. Цей засіб підходить далеко не для всіх типів тканини. Розведіть 3 чайні ложки перекису водню у склянці теплої води та нанесіть на плями. Потріть забруднені місця старою зубною щіткою або ватними дисками. Потім змочіть їх лимонним соком і залиште на 20 хвилин. Після чого протріть вологими серветками; Засіб для прання або миття посуду. Повісьте куртку на вішалці над ванною. Розведіть у воді рідкий засіб для прання або миття посуду і почистьте одяг за допомогою м’якої щітки або губки. Залишки мийного засобу обережно змийте, акуратно струсіть куртку і почепіть сушитися.

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