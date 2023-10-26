Як підготуватися до переведення годинників, аби не страждати від зміни часу

Переведення годинників на зимовий час у жовтні 2023 року відбудеться в останню неділю місяця, 29 жовтня, о 4:00 ранку. Стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад, тобто на 3:00.

Зміна часу може негативно впливати на здоров'я людини. Найчастіше зустрічаються такі проблеми:

Порушення сну. Переведення годинників може спричинити труднощі з засинанням, безсоння та сонливість удень.

Може відбутися загальне погіршення самопочуття: відчуття втоми, головного болю, роздратованості та зниження працездатності.

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Щоб зменшити негативний вплив зміни часу на здоров'я, можна підготувати себе до переведення годинника завчасно. Наприклад, за кілька днів до переведення годинників почніть лягати спати трохи раніше.

У день переведення годинників не ставте будильник на ранній час. Дайте собі час адаптуватися до нового часу.

Зокрема, терапевт-кардіолог вищої категорії Вікторія Форосенко зауважила, що після переведення годинника людина відчує всі ті проблеми, які є від недосипання.

"Треба намагатися десь за тиждень до переведення годинника раніше на 15 хвилин лягати спати й раніше вставати", – сказала вона.

Усі поради фахівців щодо підготовки до переведення годинників читайте за цим посиланням.

Пропонуємо дізнатися як перевести годинники вручну, якщо вони кварцові або механічні.

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