Как подготовиться к переводу часов, чтобы не страдать от смены времени

Перевод часов на зимнее время в октябре 2023 года состоится в последнее воскресенье, 29 октября, в 4:00 утра. Стрелки часов нужно перевести на один час назад, то есть на три часа.

Видео дня

Смена времени может отрицательно влиять на здоровье человека. Чаще всего встречаются следующие проблемы:

Нарушение сна. Перевод часов может вызвать трудности с засыпанием, бессонницу и сонливость днем.

Может произойти общее ухудшение самочувствия: чувство усталости, головных болей, раздражительности и снижение работоспособности.

Читайте также: Как перевести механические и кварцевые наручные часы

Чтобы уменьшить негативное влияние изменения времени на здоровье, можно подготовить себя к переводу часов раньше времени. К примеру, за несколько дней до перевода часов начните ложиться спать чуть раньше.

В день перевода часов не ставьте будильник на раннее время. Дайте себе время адаптироваться к новому времени.

В частности, терапевт-кардиолог высшей категории Виктория Форосенко отметила, что после перевода часов человек испытает все проблемы, которые есть от недосыпания.

"Нужно пытаться где-то за неделю до перевода часов раньше на 15 минут ложиться спать и раньше вставать", – сказала она.

Все советы специалистов по подготовке к переводу часов читайте по этой ссылке.

Предлагаем узнать, как перевести часы вручную, если они кварцевые или механические.

Читайте также советы врачей, как лучше настроить свой организм на перевод часов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!