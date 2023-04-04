Як випрати тюль до ідеальної білизни: лайфхак від досвідчених господинь

Перед святами багато людей шукають ефективні лайфхаки, які допоможуть їм відбілити різні речі, зокрема тюлі та інші текстильні вироби, до стану нового. Одним з таких ефективних засобів є сіль. У цій статті ми розповімо, як саме сіль допомагає відбілити тюль.

Читайте також: Засіб, який зробить так, щоб удома завжди пахло свіжістю

Сіль може не тільки ефективно очистити тюль від пилу, але й додати блиску, роблячи його білішим. Результат буде помітний одразу після прання. Важливо відзначити, що сіль не пошкодить матеріал тюлю і не вплине на його властивості.

Щоб відбілити тюль за допомогою солі, потрібно приготувати спеціальний розчин. Спочатку потрібно налити у посудину 5 літрів води, температура якої не повинна перевищувати 40 градусів. Додайте 5 столових ложок солі та прального порошку до цієї води. Ретельно перемішайте, щоб сіль і порошок повністю розчинилися.

Далі потрібно опустити тюль в отриманий розчин і залишити його там на ніч. Після цього тюль потрібно сполоснути чистою водою, після чого тюль стане білішою та блискучішою.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!