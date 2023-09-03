Як правильно відповідати на питання "Котра година?" українською

Одним із найпоширеніших запитань, які ми чуємо щодня, є питання "Котра година?". Це дуже звичайне запитання, на яке кожен з нас відповідає час від часу. Однак, чи знаємо ми, як правильно висловлювати час і давати на нього відповідь?

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Згідно з порадами від "Апостроф", формулюючи запитання про час, ми можемо вживати різні варіанти:

"Котра година?" "О котрій годині зустрінемось?"

Проте при наданні відповіді на це запитання, ми повинні дотримуватися деяких правил. Годину слід завжди вказувати порядковим числівником, який відповідає на питання "котра?". Наприклад:

"Третя година."

"Дев'ята година."

Щодо хвилин, вони виражаються кількісним числівником, який відповідає на питання "скільки?". Наприклад:

"Десять хвилин."

"Двадцять хвилин."

Також варто запам'ятати, як вживати прийменники у словосполученнях для позначення часу. Декілька прикладів:

10.00 - Десята година.

10.10 - Десята година десять хвилин, десять хвилин по десятій, десять хвилин на одинадцяту.

10.15 - Десята година п'ятнадцять хвилин, п'ятнадцять хвилин по десятій, чверть по десятій, п'ятнадцять хвилин на одинадцяту, чверть на одинадцяту.

10.30 - Десята година тридцять хвилин, пів на одинадцяту.

10.40 - Десята година сорок хвилин, за двадцять одинадцята, двадцять хвилин до одинадцятої.

10.45 - Десята година сорок п'ять хвилин; за п'ятнадцять хвилин одинадцята, за чверть одинадцята, п'ятнадцять хвилин до одинадцятої, чверть до одинадцятої.

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