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Як правильно розтопити мед, щоб не втратити його корисні властивості

Ігор Романько

Як правильно розтоплювати мед

Мед – це солодка ласість, яка має не тільки чудовий смак, але і корисні властивості. Проте іноді мед може зацукруватися, і вам потрібно знати, як його розтопити, щоб він знову став текучим і не втратив своїх корисних якостей.

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На сайті Главред розглянули чотири ефективних способи розтоплення меду.

Мікрохвильовка

  • Перенесіть мед у посуд, який можна ставити у мікровильову піч.
  • Встановіть потужність мікрохвильовки на мінімальний режим.
  • Розігрівайте мед в інтервалах по 10-15 секунд, періодично перевіряючи його стан.
  • Після кожного інтервалу перемішайте мед, щоб рівномірно розподілити тепло.

Водяна баня

  • Наповніть велику каструлю третьою водою і доведіть її до кипіння.
  • Помістіть медову банку або контейнер всередину каструлі, щоб вода не потрапила всередину.
  • Зменште вогонь до мінімуму і дайте меду поступово розтанути, періодично помішуючи його ложкою.

Банка та гаряча вода

  • Переконайтеся, що банка з медом знаходиться при кімнатній температурі.
  • Наповніть миску або раковину гарячою водою і занурте в неї банку меду до рівня меду всередині.
  • Зачекайте кілька хвилин, поки мед почне розтікатися, і періодично прокручуйте банку.

Духовка

  • Попередньо нагрійте духовку до 50°C.
  • Поставте банку або контейнер з медом на деко, обгорнутий фольгою.
  • Поставте деко з медом в духовку і вимкніть її.
  • Залиште мед у духовці, поки він не стане більш текучим.

Нагадаємо, що експерти в галузі харчування рекомендують включити до щоденного раціону кучеряву капусту, яка насичена антиоксидантами, а також вітамінами А, С та К.

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