Як правильно розтопити мед, щоб не втратити його корисні властивості

Мед – це солодка ласість, яка має не тільки чудовий смак, але і корисні властивості. Проте іноді мед може зацукруватися, і вам потрібно знати, як його розтопити, щоб він знову став текучим і не втратив своїх корисних якостей.

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На сайті Главред розглянули чотири ефективних способи розтоплення меду.

Мікрохвильовка

Перенесіть мед у посуд, який можна ставити у мікровильову піч.

Встановіть потужність мікрохвильовки на мінімальний режим.

Розігрівайте мед в інтервалах по 10-15 секунд, періодично перевіряючи його стан.

Після кожного інтервалу перемішайте мед, щоб рівномірно розподілити тепло.

Водяна баня

Наповніть велику каструлю третьою водою і доведіть її до кипіння.

Помістіть медову банку або контейнер всередину каструлі, щоб вода не потрапила всередину.

Зменште вогонь до мінімуму і дайте меду поступово розтанути, періодично помішуючи його ложкою.

Банка та гаряча вода

Переконайтеся, що банка з медом знаходиться при кімнатній температурі.

Наповніть миску або раковину гарячою водою і занурте в неї банку меду до рівня меду всередині.

Зачекайте кілька хвилин, поки мед почне розтікатися, і періодично прокручуйте банку.

Духовка

Попередньо нагрійте духовку до 50°C.

Поставте банку або контейнер з медом на деко, обгорнутий фольгою.

Поставте деко з медом в духовку і вимкніть її.

Залиште мед у духовці, поки він не стане більш текучим.

Нагадаємо, що експерти в галузі харчування рекомендують включити до щоденного раціону кучеряву капусту, яка насичена антиоксидантами, а також вітамінами А, С та К.

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