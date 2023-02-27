Як правильно дотримуватись посту і кому не можна: поради МОЗ

В Україні 27 лютого почався Великий піст, що триватиме до 15 квітня. У цей період віряни відмовляються від їжі, що має тваринне походження. Також під забороною вживання риби.

Фахівці Міністерства охорони здоров'я поділилися інформацією, чи корисно дотримуватись посту та як це робити правильно.

Зазначається, що перевагою посту вважається відмова від переробленого м'яса – ковбас, сардельок, сосисок та різних копченостей. У МОЗ кажуть: "Саме процесоване м’ясо з димком, сальцем, сіллю, бензпіренами збільшує ризик деяких видів раку, а також гіпертензії та порушення обміну жирів".

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Позитивним моментом посту вважається більше споживання овочів, бобових культур та круп. "Включити в щоденне меню багато різноманітної рослинної їжі – значить отримати вітаміни, мікроелементи, клітковину, і, як наслідок, мати здорові кишківник, судини, мозок, шкіру та зміцнений імунітет. Доведена користь веганства і вегетаріанства – передусім в різноманітному рослинному раціоні", – додали у відомстві.

Великий піст передбачає майже повну відмову від масла, олій та жирів в складі тваринних продуктів, як то лецитин яєць чи риб’ячий жир. У МОЗ зазначають, що низькожирові дієти можуть бути корисними для людей з ожирінням та порушеннями жирового обміну. Але їх слід дотримуватися місяцями та роками, а не лише під час посту. "Тобто відмова від жирів протягом посту здоров’я принципово не покращить", – кажуть фахівці.

Лікарі назвали категорії людей, яким не варто тримати піст:

Вагітні жінки та жінки, що годують дітей груддю.

Також жінки, які планують вагітність.

Діти, особливо підлітки.

Люди, що займаються тяжкою фізичною працею.

Ті, хто має хронічні захворювання.

Мандрівники та спортсмени.

Літні люди.

У МОЗ дали поради тим, хто буде тримати піст:

Вживайте горіхи, льон, гарбузове та соняшникове насіння. Вони багаті на вітамін Е та поліненасичені жирні кислоти.

Не зловживайте вуглеводами, намагайтеся поєднувати овочі з горіхами, що мають.

Не вдавайтеся до довгих тижнів смаження пісної їжі на соняшниковій олії.

"Пісні" маргарини, що містяться в печиві чи інших продуктах краще не вживати, бо вони є джерелами трансжирів.

Регулярно їжте соєві продукти, гарбузове та соняшникове насіння, кукурудзу та шпинат – це буде хорошою альтернативою при відмові від яєць.

Альтернативою кисломолочних продуктів може бути величезна миска квашеної капусти – тут багато кальцію та пробіотичних лактобактерій.Якщо ви відмовляєтеся від споживання риби, її можна замінити лляним та гарбузовим насінням, волоськими горіхами, морською капустою та тахіні (кунжутна паста).

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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