Як приготувати джем, конфітюр та пюре з абрикосів на зиму: рецепти з цукром та без

Що приготувати з абрикосів на зиму

Якщо ви хочете насолоджуватися смаком літа в холодну пору року, то збереження абрикосів на зиму – це саме те, що вам потрібно.

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Ми підібрали для вас кілька цікавих варіантів за рецептами сайту Слобідьский край з точною рецептурою та докладним виконанням, які дозволять зберегти всю соковитість і аромат цього чудового фрукта.

Абрикосовий джем з медом та ваніллю

Інгредієнти:

1 кг свіжих абрикосів

500 г цукру

2–3 ст. л. меду

1 ванільна паличка

Приготування:

Абрикоси ретельно промийте, видаліть кісточки і наріжте на невеликі шматочки.

У великій каструлі з'єднайте абрикоси та цукор, і залиште на декілька годин або навіть на ніч, щоб абрикоси виділили сік і цукор повністю розчинився.

Розігрійте масу на середньому вогні до кипіння, потім зменшіть вогонь і готуйте протягом 30–40 хвилин, часто помішуючи.

Додайте до маси ваніль та мед, добре перемішайте.

Після готовності джему перевірте його, наливши трошки на холодну тарілку. Якщо джем застигає і не розтікається, він готовий.

Знявши з вогню, дайте джему трошки остигнути.

Перекладіть абрикосовий джем у підготовлені стерилізовані скляні банки і герметично закрийте їх кришками. Зберігайте у прохолодному і темному місці.

Абрикосовий конфітюр з цитрусовими

Інгредієнти:

1 кг свіжих абрикосів

500 г цукру

1 апельсин

1 лимон

Приготування:

Абрикоси добре помийте, обсушіть та наріжте на кубики. Апельсин і лимон також наріжте на тонкі кружечки.

У великій каструлі з'єднайте абрикоси, цукор, апельсин і лимон. Залиште на декілька годин або навіть на ніч, щоб абрикоси виділили сік і цукор розчинився.

Розігрійте масу до кипіння на середньому вогні, зменшіть вогонь та готуйте протягом 30–40 хвилин, часто помішуючи.

Після готовності конфітюру зніміть каструлю з вогню та дайте йому трошки остигнути.

Переложіть абрикосовий конфітюр з цитрусовими у стерилізовані банки і герметично закрийте або закатайте кришками.

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Абрикосове пюре без цукру

Інгредієнти:

1 кг свіжих абрикосів

Приготування:

Абрикоси ретельно помийте, обсушіть і розріжте навпіл, видаліть кісточки.

Підготовані абрикоси перемеліть у блендері до отримання однорідної маси.

Розкладіть отримане пюре у стерилізовані банки, залишивши невеликий вільний простір до верху.

Закрийте банки кришками та поставте їх у велику каструлю з водою.

Заготовку стерилізуйте протягом 10 хвилин після закипання води.

Після стерилізації вийміть банки з води, закрити і охолонути перед зберіганням у прохолодному темному місці.

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