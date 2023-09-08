Як приготувати італійську пасту з персиком та сиром горгонзола

Рецепт італійської пасти з персиком беконом та горгонзолою

Літо завжди сприяє експериментам у кулінарії, і ось страва, яка точно здивує ваші смакові рецептори. Спробуйте приготувати щось оригінальне зі стиглих фруктів.

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Паста з горгонзолою, персиками і беконом – справжня смакова експлозія, і ми пропонуємо вам захопливий рецепт для її приготування з сайту Meta.

Інгредієнти:

Лінгвіні (довгі макарони) - 300-400 г. Оливкова олія першого віджиму - 1 столова ложка. Бекон - 150-200 г. Цибуля шалот - 2 шт. Персик - 1 шт. Сир горгонзола - 70 г. Свіжий чебрець - 2 столові ложки.

Приготування:

Спочатку наріжте бекон тонкими смужками, цибулю – напівкільцями, а персик – на невеличкі шматочки. Також не забудьте підготувати сир горгонзола. Велику кількість підсоленої води доведіть до кипіння і варіть в ній лінгвіні до готовності. Після чого слід ретельно злити воду і перемішати макарони з оливковою олією. Обсмажте бекон до отримання хрусткої скоринки, а потім додайте цибулю та шматочки персика. Смажте це все до готовності. Тепер об'єднайте всі інгредієнти в сковороді: лінгвіні, бекон, цибулю та персик. Не забудьте додати сир горгонзола, який розтане та додасть страві неперевершений смак. Все це прикрасьте свіжим чебрецем.

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